Verstappen verwacht in Barcelona sneller te zijn dan in Monaco

Max Verstappen denkt dat hij in de komende Formule 1-race in Barcelona een grotere rol van betekenis kan spelen dan afgelopen weekend in Monaco, waar hij vierde werd. “We zouden hier meer op ons gemak moeten zijn met de auto en hopelijk komt het meer in de buurt van onze race in Imola”, zegt de viervoudig wereldkampioen via zijn team Red Bull over de race in Italië die hij eerder deze maand won.

De gedachten van Verstappen gaan voor de Grote Prijs van Spanje van komend weekend ook terug naar zijn eerste Formule 1-zege, in 2016 in Barcelona. “Ik heb hier veel bijzondere herinneringen. Het circuit heeft veel geschiedenis, lange en snelle bochten en is altijd fijn om op te rijden.”

Verstappen staat derde in de WK-stand, op 25 punten van leider Oscar Piastri (McLaren) en 22 punten van diens teamgenoot Lando Norris.

ANP