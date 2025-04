Deel dit: Share App Mail Tweet

Gasly snelste in eerste training Jeddah, Verstappen negende

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië de negende tijd neergezet. De Nederlander kende op het circuit van Jeddah opnieuw problemen met overstuur in zijn Red Bull. De Fransman Pierre Gasly reed in zijn Alpine de snelste tijd in 1.29,239. Daarmee hield Gasly de McLaren van Lando Norris achter zich. Charles Leclerc klokte in zijn Ferrari de derde tijd.

Later vrijdag wordt de tweede vrije training op het snelle stratencircuit van Jeddah afgewerkt. Voor Verstappen was het contrast met vorig jaar groot. In 2024 was de viervoudig wereldkampioen nog de beste in Saudi-Arabië, waar hij de poleposition pakte en voor de tweede keer de Grote Prijs won. De vijfde grand prix van het seizoen start zondag om 19.00 uur.

ANP