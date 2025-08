Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen besluit teleurstellend raceweekend als negende

Verstappen is bij de GP van Hongarije op de negende plaats geëindigd. Daarmee werd de achterstand van de viervoudig wereldkampioen op klassementsleider Oscar Piastri nog groter. De Australiër van McLaren eindigde als tweede achter zijn teamgenoot Lando Norris.

Het was in velerlei opzichten een teleurstellend raceweekend voor Verstappen. Hij klaagde voortdurend over gebrek aan grip en balans. Na drie teleurstellende trainingen viel de kwalificatie ook tegen. Verstappen begon op de achtste positie. Dat was zijn slechtste uitgangspositie van het seizoen.

De Nederlander kon tijdens de race geen moment aanspraak maken op een podiumplaats. De tactiek om al snel over te schakelen van zachte op harde banden werkte niet voor Verstappen. Hij schakelde later weer terug op zachte banden. Ook dat mocht niet baten.

De GP van Hongarije was de veertiende race van het seizoen. Er volgt nu een korte zomerstop. Op 31 augustus staat de Grote Prijs in Zandvoort op het programma.

ANP