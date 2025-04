Deel dit: Share App Mail Tweet

Gefrustreerde Verstappen was de ronden aan het aftellen

Voor Max Verstappen was de Grote Prijs van Bahrein een race om snel te vergeten. De regerend wereldkampioen bleef met de zesde plaats ver van het podium en zag van alles misgaan. “Ik was de ronden aan het aftellen”, zei Verstappen bij Viaplay over zijn onplezierige avond op het circuit van Sakhir.

“Niks liep, ik had een slechte start en daarna de pitstop, ik weet niet wat daar aan de hand was”, zei Verstappen over de mislukte stop. “De lampen bleven aanstaan. Ik kwam daardoor vast in het verkeer. Op de harde banden liep het echt voor geen meter. Ik hoopte dat ik een goede stop had, maar die was nog slechter. Volgens mij reed ik op dat moment laatste. Dat we met die safetycar nog als zesde eindigden, doen we nog goed.”

‘Ik kon niet remmen’

Onderzoeken wat er precies mis was met de Red Bull in Bahrein, hoefde een teleurgestelde Verstappen voorlopig even niet. “Daar heb ik op dit moment niet veel zin in.”

Verstappen was na de kwalificatie al niet te spreken over de Red Bull en dat was na de race niet anders. “Op de harde band liep het echt van geen meter. Ik kon niet remmen, niet insturen en had geen tractie.”

De viervoudig wereldkampioen hoopt dat het in de volgende race, de Grote Prijs van Saudi-Arabië volgend weekend op het circuit in Jeddah, beter gaat. “Normaal hebben we daar wat minder bandendegradatie. Maar op dit circuit zie je onze echte problemen wel echt heel erg.”

