Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verwacht dat Red Bull gelijk voor zege kan meedoen

Max Verstappen verwacht niet dat zijn team Red Bull direct voor een zege zal meedoen in de Formule 1. Dat zei de viervoudig wereldkampioen in een live-video-interview tijdens een bijeenkomst van streamingdienst Viaplay in Hilversum in aanloop naar het begin van het seizoen. Op zondag 8 maart is de eerste race in Melbourne. “We moeten nog wel een stap maken. Daar zijn we mee bezig”, aldus Verstappen, die vorig seizoen als tweede eindigde achter Lando Norris van McLaren.

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto’s zijn lichter, smaller en wendbaarder. Dat heeft gevolgen voor de manier van racen.

“De manier van rijden is heel anders”, aldus Verstappen. “Je bent veel meer bezig met het managen van de batterij en de auto.”

Nog lang actief

Verstappen stelt dat er door de nieuwe regels veel dingen op de juiste manier samen moeten komen. Dat vergt tijd. “Ik vraag me wel af of dit is wat we willen. Dit is niet het leukste”, zei Verstappen, die zich al eerder kritisch uitliet over de veranderingen. “Ik hoop dat het meevalt. Het zal wel wennen zijn. Voor iedereen zijn er veel vraagtekens.”

Verstappen liet weten dat hij nog lang in de Formule 1 actief wil blijven.

Het seizoen bestaat uit 24 races. In 2026 wordt voor het laatst een GP op Zandvoort gehouden.

ANP