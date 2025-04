Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen kritisch op snelle rijderswissel Red Bull

Max Verstappen is kritisch op de snelle rijderswissel tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda bij zijn team Red Bull. De viervoudig wereldkampioen likete vorige week al een kritisch Instagrambericht van voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde, die de beslissing omschreef als “pesten of een paniekaanval”. Die like was “geen fout en spreekt voor zich”, zei de Nederlander tijdens de mediadag voor de Grote Prijs van Japan komend weekend.

Verder wilde Verstappen niets van zijn kritiek delen. “Ik heb alles al met het team gedeeld. Het is niet altijd nodig om alles in het openbaar te zeggen. Ik denk dat dat nu ook beter is”, zei de 27-jarige Verstappen.

Lawson moest al na twee puntloze races vertrekken naar zusterteam Racing Bulls, terwijl Tsunoda de omgekeerde weg bewandelde. Verstappen is al toe aan zijn zesde teamgenoot bij Red Bull. Zijn voorgangers slaagden er nooit in de prestaties van de Nederlander te evenaren.

ANP