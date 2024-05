Deel dit: Share App Mail Tweet

Geld bepaalt niet de toekomst van Verstappen in Formule 1

Max Verstappen zal niet kiezen voor het geld als het gaat om zijn toekomst in de Formule 1. “Het is voor mij belangrijk om de snelste auto te hebben. Geld zal niet bepalen voor welk team ik rij”, zei de drievoudig wereldkampioen tegen verzamelde media in aanloop naar de Grote Prijs van Miami.

In de Amerikaanse stad kreeg de coureur van Red Bull opnieuw vragen over een mogelijke overgang naar Mercedes, dat door het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari aan het einde van het jaar een stoeltje vrij heeft. De Duitse renstal zou 150 miljoen euro hebben geboden. “Die geruchten kloppen niet en zelfs al zou dat wel het geval zijn, geld zal voor mij niet het verschil maken. Ik ben dik tevreden met wat ik nu al verdien”, aldus Verstappen op onder meer Formula1.com.

Verstappen heeft een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028. Maar er zijn clausules opgenomen die hem in staat stellen naar een ander team te verhuizen. “Voor mij tellen prestaties. Ik weet van mezelf dat als ik voor de vijfde of zesde plaats moet rijden, ik dan heel chagrijnig word. Het gaat mij om de snelste auto en een goed team en dat heb ik nu bij Red Bull. Ik geloof in dat project. Maar uiteindelijk is het wel zo in de sport en in het leven dat je niet weet wat er in de toekomst kan gebeuren”, aldus de Nederlander, die ook dit jaar vooralsnog domineert met vier zeges in vijf grands prix.

De Grote Prijs van Miami is de zesde race van het jaar. De coureurs rijden vrijdag eerst een vrije training en daarna een kwalificatie voor de sprintrace op het circuit dat is aangelegd rond het Hard Rock Stadium.

ANP