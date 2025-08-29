Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verwacht niet mee te kunnen doen om de kopposities

Max Verstappen heeft op de eerste dag van het raceweekend in Zandvoort niet de magie van de Dutch GP kunnen oproepen. De viervoudig wereldkampioen kampte tijdens de twee vrije trainingen met “dezelfde problemen als voorheen”. Dat liet zijn team Red Bull via een persbericht weten. “We hebben veel dingen met de auto geprobeerd, maar dat leek niets te veranderen aan de problemen die we hadden. We gaan vannacht kijken of we nog iets meer kunnen vinden, maar ik verwacht geen enorme ommekeer”, aldus Verstappen.

Volgens Verstappen “past de lay-out van het circuit” niet bij de problemen die Red Bull met de auto heeft. Het gaat volgens Verstappen om het middelste deel waar veel lange bochten zijn. “Het zal moeilijk worden mee te strijden om de kopposities, maar we zullen wel zien”, stelde Verstappen. Hij klokte de zesde en de vijfde tijd bij de vrije trainingen.

Volgens Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull, waren er weliswaar enkele problemen bij de eerste vrije training, maar zijn die te overzien. “Het is hier behoorlijk lastig, het waait erg hard en er is het hele weekend kans op regen. Het risico is vooral groot voor de derde vrije training, terwijl het risico voor de kwalificatie en de race kleiner is”, aldus Waché. “Daarom hebben we ervoor gekozen om beide auto’s in de tweede vrije training af te stellen op droge omstandigheden. We hebben de gegevens van de eerste training geëvalueerd, maar door de wind is het hier moeilijk om de prestaties van de auto volledig te beoordelen. Het is nog moeilijk te zeggen waar we staan ten opzichte van de andere teams, maar we doen mee.”

Op zaterdag staat de derde vrije training op het programma en wordt de kwalificatie voor de race van zondag verreden.

ANP