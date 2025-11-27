Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen prijst McLaren om afzien van teamorders

Max Verstappen juicht toe dat McLaren geen teamorders uitdeelt en Lando Norris en Oscar Piastri vrij laat racen, ook al leidt Norris het kampioenschap met 24 punten meer dan zijn teamgenoot. “Perfect. Een betere keuze is er niet. Waarom zou Piastri ineens niet meer mee mogen strijden om de titel? Als ze dat tegen mij zouden zeggen, dan zou ik niet eens komen opdagen”, zei Verstappen bij een persmoment in aanloop naar de Grote Prijs van Qatar.

Norris leidt het kampioenschap met 24 punten meer dan Verstappen en Piastri. Er zijn nog een sprintrace en twee grands prix te gaan. Teambaas Andrea Stella van McLaren benadrukte in Qatar nogmaals dat er geen stalorders komen. “We hebben altijd gezegd dat we het aan de twee coureurs overlaten om te vechten voor hun kans op de eindzege, en zo zal het in Qatar ook gaan.”

“Een echte coureur wil winnen en ervoor gaan, ook als je achterligt”, meende Verstappen. “Ik snap heel goed dat Piastri niet gelabeld wil worden als de nummer twee van het team. McLaren doet dat niet en zo hoort het. Hopelijk kunnen we er met zijn drieën tot het einde een mooi gevecht van maken.”

ANP