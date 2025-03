Deel dit: Share App Mail Tweet

Vierde plaats in China geeft Verstappen hoop: beter dan verwacht

Als het een “6-uursrace” was geweest in Shanghai, dan had Max Verstappen misschien nog kunnen winnen. “Hoe langer dat we reden, hoe beter het ging”, zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 tegen Viaplay na zijn vierde plaats in de Grote Prijs van China. “Dat was meer dan ik had verwacht.”

Verstappen rukte in de laatste fase op harde banden op van de zesde naar de vierde plaats in zijn Red Bull. “Ik moet positief blijven, want op die harde band viel het iets meer mijn kant op. Dat geeft hoop. Maar we zijn duidelijk niet het beste team en moeten aan de slag. Hopelijk zijn we in de volgende race in Japan weer een stapje beter.”

De Limburger had naar eigen zeggen een “lastig begin” in de race. “Bij de start had ik gewoon geen grip, kon niet leunen op de band zeg maar”, verklaarde hij zijn terugval van de vierde naar de zesde plaats. Lewis Hamilton en Charles Leclerc stoven hem in hun Ferrari’s voorbij.

Pitstop Hamilton

“Die eerste stint op de mediumbanden heb ik gereden zoals het team het wilde en dat was ‘saving’, banden sparen. Maar daarmee was ik veel te langzaam en dat bleek ook wel, want ze reden snel bij me weg. Ik ging ervan uit dat die zesde plaats het maximaal haalbare was, maar op de harde banden ging het gelukkig veel beter.”

Verstappen schoof na een pitstop van Hamilton door naar de vijfde plaats en op drie ronden voor het einde nam hij de vierde plaats over na een fraaie inhaalactie bij Leclerc. “Ik forceerde hem te verdedigen in bocht twee, waarna ik buitenom kon in bocht drie.”

