Verstappen hoopt in Shanghai meer voorin mee te strijden

Max Verstappen hoopt komend weekend in de Formule 1-race van Shanghai nadrukkelijker voorin mee te doen. “Het was fijn om weer te racen en het was veelbelovend om te zien dat we een goede comeback maakten. Maar er is nog veel te doen en er zijn veel lessen die we uit de eerste race kunnen trekken. We hopen deze week meer mee te doen in de strijd”, liet de viervoudig wereldkampioen weten via zijn team Red Bull.

Verstappen eindigde bij de openingsrace in Australië afgelopen weekend als zesde, na als twintigste te zijn gestart na een crash in de kwalificatie. In China zijn er extra punten te verdienen in de eerste sprintrace van het seizoen. “Dat betekent dat we minder tijd hebben om aan de afstelling van de auto te werken, dus we moeten zorgen dat we meteen goed van start gaan.”

Verstappen liet al veelvuldig weten niets te hebben met de nieuwe motor, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Ook na zijn inhaalrace in Melbourne zag hij geen lichtpuntjes. “Ik zie ze niet”, zei hij.

ANP