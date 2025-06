Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen bekent schuld na clash met Russell in GP Spanje

Via een post op Instagram heeft Max Verstappen aangegeven dat hij fout zat bij de clash met Mercedes-coureur George Russell in de slotfase van de GP van Spanje. Verstappen verloor na de komst van de safetycar op de baan en een minder geslaagde bandenwissel twee plaatsen, waarbij hij de wagen van Russell een duw gaf. Die leverde hem tien strafseconden op waardoor hij niet als vijfde, maar als tiende eindigde.

“We hadden een spannende strategie en een goede race in Barcelona, totdat de safetycar verscheen”, schreef Verstappen. “Onze bandenkeuze en sommige ‘moves’ na de herstart voedden mijn frustratie, wat leidde tot een actie die niet goed was en niet had mogen gebeuren. Ik geef altijd alles voor het team en de emoties kunnen hoog oplopen. Je wint wat samen, je verliest wat samen. Tot ziens in Montreal.” Daar is de volgende GP.

Verstappen kreeg ook nog 3 strafpunten op zijn licentie, waarmee zijn totaal nu 11 is. Bij 12 punten in een jaar volgt een schorsing voor een race.

