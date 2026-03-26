Verstappen stuurt bij Grote Prijs Japan Engelse journalist weg

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen awaits to be interviewed ahead of the March 29 Formula One Japanese Grand Prix race at the Suzuka circuit in Suzuka, Mie prefecture on March 26, 2026. Toshifumi KITAMURA / AFP
Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is donderdag betrokken geraakt bij een incident voorafgaand aan de Grote Prijs van Japan, toen hij weigerde zijn persconferentie te beginnen totdat een Engelse journalist de zaal had verlaten.

De Red Bull-coureur ging zitten om met verslaggevers te praten in de ‘hospitality suite’ van het team in Suzuka, maar zei toen: “Ik praat niet voordat hij weg is”, en gebaarde naar een journalist van The Guardian.

De journalist vroeg Verstappen of zijn eis te maken had met een vraag die hij de coureur vorig seizoen had gesteld over een straf voor de coureur, waarop die “ja” antwoordde en hem sommeerde weg te gaan. De verslaggever vertrok en Verstappen vervolgde de persconferentie.

De verslaggever stelde Verstappen de vraag nadat de Nederlander in december tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi zijn vijfde wereldtitel op twee kampioenschapspunten na aan Lando Norris had verloren.

