Verstappen klokt derde tijd in eerste vrije training Singapore

Max Verstappen (28) heeft de derde tijd gereden bij de eerste vrije training in Singapore. De Nederlandse Formule 1-coureur klokte een tijd van 1.31,392 op het stratencircuit. De Spanjaard Fernando Alonso was in zijn Aston Martin de snelste met ruim twee tienden voorsprong op Verstappen. Ferrari-coureur Charles Leclerc zette de tweede tijd neer.

Verstappen wist nog nooit te winnen in Singapore. De GP staat bekend als één van de zwaarste van alle 24 races. Het Marina Bay Street Circuit is met de vele hobbels en bobbels traditioneel lastig voor de Red Bull van Verstappen.

Verstappen kon tijdens de eerste training wel met de beste coureurs meedoen. Zo hield de viervoudig wereldkampioen de beide coureurs van McLaren achter zich. Klassementsleider Oscar Piastri zette de vijfde tijd neer en diens teamgenoot Lando Norris de zesde.

Verstappen heeft zijn achterstand na overwinningen in Monza en Bakoe verkleind. Met nog zeven races te gaan is het gat tussen Piastri en Verstappen 69 punten. Een overwinning van een GP is goed voor 25 punten.

