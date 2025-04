Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt derde tijd in tweede training Saudi-Arabië

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië de derde tijd gereden. De regerend wereldkampioen was met zijn Red Bull alleen langzamer dan de twee coureurs van McLaren. De Brit Lando Norris was de snelste voor zijn teamgenoot Oscar Piastri uit Australië.

Norris kwam op het stratencircuit in Jeddah tot een ronde van 1.28,267. Piastri zat daar 0,163 seconde achter. Verstappen was 0,280 seconde langzamer dan de Britse leider in het WK. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda crashte in de slotfase van de training tegen de muur. Daardoor kwam er een rode vlag. De Japanse Red Bull-coureur had de zesde tijd op 0,696 seconde van Norris neergezet.

Verstappen was in 2024 de beste in Saudi-Arabië, waar hij de poleposition pakte en voor de tweede keer de Grote Prijs won. De vijfde grand prix van het seizoen start zondag om 19.00 uur.

Lastig vergelijken

Verstappen liet weten dat het team tijdens de trainingen dingen had uitgeprobeerd. “Ik denk dat we veel van de sessies hebben opgestoken, maar we hebben de wagen nog niet waar we willen. Aan het eind van de dag moet je afgaan op je eigen gevoel en daar de conclusies uit trekken. Over één ronde is het iets beter, maar de ‘long runs’ zijn nog altijd lastig”, zei de wereldkampioen.

“Vergeleken met het raceweekend in Bahrein is de grip en de afstelling van de wagen totaal anders, dus het is heel lastig om te vergelijken met vorige week”, zei Verstappen. “Maar het lijkt me duidelijk dat we sneller willen. Voor morgen is het lastig te zeggen hoe competitief we kunnen zijn. De McLarens zien er heel snel uit.”

