Verstappen presteert beter in kwalificatie dan verwacht

Max Verstappen (27) start zondag vanaf de derde plaats bij de GP van Zandvoort en presteerde daarmee bij de kwalificatie van zaterdag beter dan verwacht. Verstappen stelde na twee vrije trainingen op vrijdag nog dat hij niet verwachtte mee te kunnen doen om de kopposities. Hij reed een tijd van 1.08,925 en was daarmee 0,263 seconde langzamer dan Oscar Piastri. De Australiër pakte poleposition.

Verstappen klokte tijdens de drie vrije trainingen op vrijdag en zaterdag één keer de zesde en twee keer de vijfde tijd. De coureur van Red Bull klaagde over dezelfde problemen met zijn wagen die hem een groot deel van het seizoen al parten speelden. Verstappen reed in de eerste en tweede kwalificatiesessie de derde tijd en deed dat in de derde sessie opnieuw. Verstappen wist zijn tijd wel steeds aan te scherpen.

Verstappen was blij met zijn kwalificatie. “Ik ben er blij mee. De energie die ik van het publiek krijg is heel bijzonder”, zei Verstappen op het circuit in een interview na afloop. “Rijden in Zandvoort blijft speciaal. Laten we kijken wat we op zondag kunnen doen. We gaan ons vooral focussen op onze eigen race.”

Problemen

De Nederlandse coureur liet tijdens de persconferentie weten dat er nog steeds problemen zijn met de grip en de balans van de wagen. “Er stond bovendien heel veel wind vandaag en daar moesten we rekening mee houden”, aldus Verstappen. “De wagen is qua snelheid dit seizoen niet op zijn best. We moeten ons best doen anderen achter ons te houden. Dat gaan we op zondag ook weer doen.”

Verstappen wist de Grote Prijs van Nederland in 2021, 2022 en 2023 te winnen. De Brit Lando Norris was in 2024 de snelste in Zandvoort.

ANP