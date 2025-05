Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start vanaf derde plaats in Grote Prijs van Spanje

Max Verstappen start in de Grote Prijs van Spanje vanaf de derde plaats. De regerend wereldkampioen moest in de kwalificatie op het circuit van Barcelona de Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris in de McLarens voor zich dulden. Piastri start vanaf poleposition.

Verstappen zegevierde de afgelopen drie jaar in de Grote Prijs van Spanje en won er in 2016 zijn eerste race in de Formule 1. De Grote Prijs van Spanje begint zondag om 15.00 uur.

Verstappen zat met zijn eerste snelle ronde in de derde kwalificatiesessie ver van de McLarens en zag bijna alle andere coureurs onder zijn tijd duiken. Met een ronde van 1.11,848 zorgde hij er alsnog voor de ‘best of the rest’ te zijn achter de McLarens. De Brit George Russell reed daarna in de Mercedes dezelfde tijd als Verstappen en start als vierde.

Yuki Tsunoda

Piastri dook met 1.11,546 ruim onder de tijd van zijn ploeggenoot Lando Norris, die geen foutloze ronde reed en met 1.11,755 duidelijk langzamer was. Verstappen gaf 0,302 toe op Piastri.

Verstappens ploeggenoot Yuki Tsunoda kwam niet verder dan de twintigste en laatste plaats. De Japanner had het hele weekend al problemen met de grip en snelheid op de baan in Spanje. Ook de Williams-coureurs slaagden er niet in de derde kwalificatiesessie te bereiken. Alex Albon start als elfde en Carlos Sainz als achttiende.

ANP