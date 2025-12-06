Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt in stuiterende auto derde tijd in training

Max Verstappen heeft in de laatste training van dit seizoen in de Formule 1 de derde tijd gereden. De coureur van Red Bull deed dat in een auto die naar eigen zeggen af en toe nog veel stuiterde. Hij was niettemin op het Yas Marina Circuit van Abu Dhabi bijna even snel als titelrivaal Lando Norris, die in zijn McLaren de tweede tijd klokte. Verstappen gaf twaalf honderdsten toe. George Russell was in zijn Mercedes de snelste. Hij was slechts vier duizendsten sneller dan Norris.

De coureurs rijden later de kwalificatie voor de slotrace. Norris, Verstappen en Oscar Piastri van McLaren vechten in Abu Dhabi uit wie er wereldkampioen wordt.

De derde vrije training lag na een halfuur ongeveer een kwartier stil na een crash van Lewis Hamilton. De al zo geplaagde zevenvoudig wereldkampioen raakte de controle kwijt over zijn Ferrari op een kerbstone en schoof tollend om zijn as van de baan. De Brit hielp zelf bij het opruimen van de brokstukken.

Tegenslag

Bij de hervatting ging het mis in de pitstraat. Kimi Antonelli lette niet goed op bij het uitrijden van zijn garagebox en ramde in zijn Mercedes de zijkant van de Red Bull van Yuki Tsunoda.

Op de baan was er nog net genoeg tijd over om wat snelle ronden te rijden en de afstelling voor de kwalificatie te verfijnen. Verstappen verbeterde zijn tijd, maar liet over de boordradio weten dat hij nog altijd veel last had van het ‘stuiteren’ van zijn auto. “Ik kan niet eens mijn voeten op het pedaal houden”, riep de viervoudig wereldkampioen.

De verschillen in tijd waren uiteindelijk klein. De Spaanse veteraan Fernando Alonso klokte de vierde tijd in zijn Aston Martin en gaf 0,252 seconde toe op Russell. Piastri zette in zijn McLaren de vijfde tijd neer op 0,259 seconde.

ANP