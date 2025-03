Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen derde bij sprintrace in China, Hamilton eerste

Max Verstappen is in de eerste sprintrace van dit jaar in de Formule 1 op de derde plaats geëindigd. Lewis Hamilton won de race over 100 kilometer bij de Grote Prijs van China en verdiende 8 punten voor het kampioenschap. Hij eindigde 6,89 seconden voor de nummer twee Oscar Piastri.

Hamilton begon op het circuit van Shanghai de race in zijn Ferrari van poleposition met Verstappen in zijn Red Bull naast hem op de eerste startrij. Het was voor de 40-jarige Brit de eerste keer dat hij won als coureur bij Ferrari, waar hij na twaalf jaar bij Mercedes naar overstapte.

Verstappen reageerde teleurgesteld. “De laatste acht ronden hadden we niet dezelfde snelheid als de anderen. Ik probeerde simpelweg te overleven. Het was moeilijk en we gaan ons best doen om de volgende keer beter te presteren”, zei hij voor de camera van Viaplay. Hij zei dat Red Bull in de data duikt om uit te zoeken wat er nog aan de wagen te verbeteren valt.

Tweede plek in Melbourne

De Limburger eindigde vorige week in de Grote Prijs van Australië als tweede achter Lando Norris. De Brit werd zaterdag bij de sprint achtste.

De race in Shanghai was de negentiende sprintrace sinds de invoering ervan in de Formule 1 in 2021. Verstappen won er elf.

ANP