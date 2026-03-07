Deel dit: Share App Mail Tweet

Max Verstappen crasht bij kwalificatie Grand Prix Australië

Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen met een crash. Hij belandde in de eerste ronde van de kwalificatie in Australië in de grindbak en knalde tegen een afzetting. Hij zette dus geen tijd neer en daardoor start hij morgen bij de race achteraan. De klap was zo hard dat de kwalificatie tijdelijk werd stilgelegd.

“De auto blokkeerde gewoon de achterassen. Fantastisch”, zei Verstappen via de teamradio.

Pole position ging in Melbourne naar de Brit George Russell (Mercedes), die met 1.18,518 de snelste ronde neerzette op het circuit van Albert Park. Zijn ploeggenoot Kimi Antonelli start naast hem, de Italiaan gaf 0,293 seconde toe op Russell. Op de tweede rij starten Verstappens teamgenoot Isack Hadjar en Charles Leclerc (Ferrari).

‘Nooit zoiets meegemaakt’

Viervoudig wereldkampioen Verstappen moest vorig seizoen zijn meerdere erkennen in Lando Norris (McLaren). Na een knappe comeback in de slotfase van het seizoen strandde Verstappen op twee punten van de Brit. Norris start zondag vanaf plek 6.

Na de kwalificatie ging Verstappen uitvoeriger in op zijn crash. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt”, zei de Nederlander. “Ik trapte gewoon op de rem en opeens blokkeerde de achteras uit het niets volledig.” Verstappen moest even naar de medische post omdat het stuur uit zijn handen was geschoten, maar daar was “alles in orde” volgens de coureur.

Positie 20

Verstappen start de eerste race van het jaar vanaf positie 20. Achter hem staan alleen nog Carlos Sainz en Lance Stroll die de kwalificatie vanwege technische problemen met hun auto’s aan zich voorbij moesten laten gaan.

De Grote Prijs van Australië in Melbourne staat zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd op het programma.

