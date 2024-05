Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen betreurt vertrek topontwerper, maar blijft stoïcijns

Max Verstappen denkt er niet aan te vertrekken bij Red Bull Racing, nadat topontwerper Adrian Newey na bijna twintig jaar zijn afscheid heeft aangekondigd bij de Formule 1-renstal.

De Nederlandse wereldkampioen liet dat in aanloop naar de Grote Prijs van Miami weten. “Zoals ik al eerder zei, denk ik dat het belangrijk is om altijd de snelste auto te hebben, want dat maakt het een stuk makkelijker om na te denken over wat goed is. Aan het eind van de dag hebben we een hele sterke groep mensen waar misschien niet genoeg over gesproken wordt in de pers in het algemeen”, zei hij tegen de verzamelde media.

“Dat is prima, ze weten wat ze moeten doen, ze weten wat ze waard zijn voor het team en ze weten ook hoe belangrijk ze zijn geweest voor het huidige succes met de auto. We blijven gewoon doorwerken”, voegde Verstappen daaraan toe.

Toch betreurt hij het aanstaande vertrek van de 65-jarige Newey, die bijna twintig jaar verantwoordelijk was voor het ontwerp van de auto’s waarmee Verstappen drie wereldtitels veroverde en Sebastian Vettel vier keer wereldkampioen werd. De Brit vertrekt volgens diverse media begin 2025 omdat er nog steeds spanningen zouden zijn binnen de top van het team van Red Bull.

“Met de ervaring die hij heeft, heeft hij duidelijk veel bijgedragen aan de filosofie van Red Bull. Ik neem aan dat hij een onmiddellijke impact zal hebben, waar hij ook naartoe gaat, wat hij ook doet”, aldus Verstappen.

Vrijdag begint het raceweekend in Miami met de eerste vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag.

ANP