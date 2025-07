Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen bevestigt dat hij ook in 2026 voor Red Bull rijdt

Max Verstappen heeft bevestigd dat hij ook komend seizoen voor Red Bull rijdt in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei op de persdag van de Grote Prijs van Hongarije tegen verschillende media dat het “tijd was om een einde aan alle geruchten te maken”.

Tijdens het vorige en huidige seizoen waren er steeds weer geruchten over een vertrek van Verstappen, die nog een contract bij het team heeft tot 2028. Zeker sinds de coureur niet meer de beste auto had, werd hij in verband gebracht met een vertrek naar Mercedes.

De viervoudig wereldkampioen maakte een einde aan de onzekerheid die hij zelf overigens nooit heeft gehad. “Voor mij was het altijd helemaal duidelijk dat ik zou blijven”, vertelde hij in het motorhome van de Hungaroring. “Dat was ook het gevoel bij iedereen in het team, omdat we altijd spraken over wat we konden verbeteren aan de auto. En als je niet wil blijven, dan houd je op over dat soort zaken te praten. En dat heb ik nooit gedaan.”

Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull, zei eerder deze week al dat een snel vertrek van Verstappen bij Red Bull geen optie meer was. De Limburger zou een clausule in zijn contract hebben staan dat als hij in het WK vierde of lager stond bij de zomerpauze, hij zou kunnen vertrekken. Verstappen staat in het huidige seizoen echter derde, maar wel op een straatlengte afstand van McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

ANP