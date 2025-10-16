Deel dit: Share App Mail Tweet

Opgeleefde Verstappen wil in Austin ‘nog iets beter presteren’

Max Verstappen hoopt zijn goede lijn van de afgelopen weken door te trekken in de Grote Prijs van de Verenigde Staten komend weekend. “We hebben de laatste tijd sterke races gereden en willen dit momentum vasthouden. Hopelijk kunnen we dit weekend nog iets beter presteren”, zei de viervoudig wereldkampioen Formule 1 in een vooruitblik van zijn team Red Bull.

Verstappen (28) leek kansloos voor de wereldtitel, maar is door zijn zeges in Azerbeidzjan en Monza en tweede plaats in Singapore dichter bij McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris gekomen. Zijn achterstand is nog respectievelijk 63 en 41 punten. Komend weekend in Austin zijn er extra punten te verdienen tijdens een sprintrace.

“Daardoor moeten we er snel bovenop zitten omdat er minder tijd is om dingen fijn te tunen. Op dit circuit draait het om de juiste balans vinden tussen snelheid op de rechte stukken en downforce voor de snelle bochten. De hobbels in het wegdek kunnen het ook altijd lastig maken”, analyseerde Verstappen.

ANP