Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Vasseur verlengt contract bij Ferrari

Teambaas Frédéric Vasseur blijft bij Ferrari. De renstal in de Formule 1 laat weten dat de Fransman zijn contract voor “meerdere jaren” heeft verlengd.

De 57-jarige Vasseur werd ruim twee jaar geleden aangesteld als teambaas van Ferrari. Ook met Lewis Hamilton in de gelederen presteert de ploeg de afgelopen maanden teleurstellend. Ferrari heeft dit seizoen nog geen race gewonnen.

“Ik ben blij met het vertrouwen dat Ferrari mij geeft”, zei Vasseur op de website van Ferrari. “Maar dit nieuwe contract is ook een signaal dat we vooruitgang moeten blijven boeken. We moeten blijven leveren.”

ANP