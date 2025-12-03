Autovisie
Nederlandse politie waarschuwt voor valse Formule 1-tickets

ANP / EPA / Ali Haider

De Nederlandse politie waarschuwt via X voor handel in valse tickets voor de GP van Abu Dhabi. De Nederlander Max Verstappen kan daar voor de vijfde keer in zijn loopbaan wereldkampioen worden. Dan moet hij wel een achterstand van 12 punten op Lando Norris goedmaken. “Let op: er worden valse tickets aangeboden, onder andere via onbetrouwbare webwinkels. Koop alleen via officiële kanalen. Voorkom oplichting!”, zo luidt de boodschap van de politie aan de racefans op zoek naar toegangsbewijzen.

De laatste GP van het seizoen wordt zondag verreden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Dat heeft een capaciteit van 60.000 plaatsen.

ANP

