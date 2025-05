Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen moet genoegen nemen met vierde plaats in GP Miami

Het vaderschap heeft van Max Verstappen absoluut geen voorzichtiger coureur gemaakt. De viervoudig wereldkampioen ging in de Grote Prijs van Miami tot het uiterste, maar hij kon niet op tegen zijn veel snellere rivalen van McLaren. Oscar Piastri won de race en Lando Norris werd tweede op het stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium.

De coureur van Red Bull moest ook George Russell van Mercedes nog voor zich dulden en genoegen nemen met de vierde plaats. Verstappen had meer dan een halve minuut achterstand op de winnaar.

Piastri boekte al zijn vierde grand-prixzege van dit seizoen en hij verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap van de Formule 1. Verstappen handhaafde zich op de derde plaats, maar hij raakte wel verder achterop. Hij staat nu 32 punten achter op Piastri.

Vader geworden

Verstappen startte de race van poleposition en gaf alles om zijn eerste positie vast te houden. Dat lukte door Norris af te knijpen in de eerste bochtenserie, waardoor de Brit vol in de remmen moest en terugviel van de tweede naar de zesde plaats. Piastri profiteerde en schoof al snel op naar de tweede plaats achter de Nederlander.

De 27-jarige Limburger, eerder deze week voor het eerst vader geworden, hield het veertien ronden vol aan kop. Toen moest hij de eerste McLaren voorbij laten gaan. Piastri had gewoon meer snelheid en meer grip in de bochten. En ook al verdedigde Verstappen met hand en tand, hij kon de Australiër niet de baas. Drie ronden later ging ook Norris, die alweer was opgerukt naar de derde plaats, hem redelijk makkelijk voorbij.

Vierde plaats veiligstellen

Tot overmaat van ramp ging na pitstops halverwege de race ook Russell hem voorbij. Voor Verstappen zat er weinig anders op de vierde plaats veilig te stellen en de bijhorende punten te pakken, hoewel hij tegen het einde van de race nog gevaarlijk in de buurt kwam van Russell. Een aanval op de derde plaats was echter niet meer mogelijk.

De race in Miami verliep zonder grote incidenten. De dreigende regen bleef uit. Er waren wel vier uitvallers en Ferrari stelde opnieuw teleur. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen als zevende en achtste over de finish.

