Deel dit: Share App Mail Tweet

Start Formule 1-race op Spa uitgesteld door regen

De Grote Prijs van België start bijna anderhalf uur later dan gepland. Het circuit van Spa-Francorchamps was door gestage regenval te nat om volgens het oorspronkelijke schema de auto’s veilig te laten rijden. Door opspattende regensluiers was het zicht voor de F1-coureurs minimaal.

De aanvankelijke start was om 15.00 uur. De wedstrijdleiding heeft 16.20 uur als nieuwe starttijd gegeven. Ondanks het uitstel zullen de coureurs normaal gesproken de volledige racelengte van 44 ronden rijden. De regels rond de tijdsduur van een race zijn aangepast.

Lando Norris van McLaren staat op poleposition, met zijn teamgenoot en kampioenschapsleider Oscar Piastri op de tweede startplek. Achter het duo van McLaren staan Charles Leclerc (Ferrari) en Max Verstappen (Red Bull) op respectievelijk de derde en vierde plek. Viervoudig wereldkampioen Verstappen won zaterdag de sprintrace in droog weer.

De regen riep herinneringen op aan 2021, toen de race na een uitstel van drie uur slechts drie ronden achter de safetycar duurde. De raceleiding vond het destijds door de regen niet verantwoord om voluit te rijden op het glooiende circuit in de Ardennen. Verstappen, die van poleposition vertrok, kreeg de overwinning op zijn naam.

ANP