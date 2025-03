Deel dit: Share App Mail Tweet

Tsunoda mikt op podiumplaats in Japan na ‘onwerkelijke’ overstap

Formule 1-coureur Yuki Tsunoda hoopt komend weekend bij zijn thuisrace in Suzuka direct op het podium te eindigen voor Red Bull. De 24-jarige Japanner is al vroeg in het seizoen aangewezen als vervanger van Liam Lawson, die na twee teleurstellende races aan de kant is gezet.

“Ik wil de verwachtingen niet te hoog opvoeren na deze onwerkelijke overstap, maar ik wil op het podium eindigen bij deze Grand Prix van Japan. Alles is op zijn plek gevallen en nu sta ik hier, en dat is dankzij de steun van iedereen”, zei de 24-jarige Tsunoda tijdens een evenement met Red Bull-partner Honda in Tokio.

Tsunoda is in vier volledige seizoenen in de Formule 1 nog nooit op het podium geëindigd, maar hij liet dit jaar op beide raceweekenden zijn snelheid zien. Nieuw-Zeelander Lawson had moeite om de Red Bull onder controle te houden, maar Tsunoda zei dat hij “niet vond dat het zo’n uitdagende auto was om te besturen” na twee dagen op een simulator.

ANP