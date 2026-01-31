Autovisie
Trump kondigt IndyCar-race in centrum van Washington aan

epa12693162 US President Donald Trump (C), joined by Roger Penske, chair of the Penske Corporation, Bud Denker, president of the Penske Corporation, and US Interior Secretary Doug Burgum, delivers remarks before signing an executive order in the Oval Office at the White House, Washington, DC, USA , 30 January 2026. The order aims to bring an IndyCar race to the District of Columbia in summer as part of the celebration of America’s 250th birthday. EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
ANP / EPA / FRANCIS CHUNG / POOL

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag aangekondigd dat er een IndyCar-race in het centrum van Washington zal plaatsvinden. De ‘Freedom 250 Grand Prix’ zou in augustus moeten worden verreden. Dat zou passen bij de vieringen rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten.

Trump tekende vrijdag een presidentieel decreet om de race van 21 tot 23 augustus in de Amerikaanse hoofdstad te laten plaatsvinden. “Deze race, de eerste autorace ooit die in onze hoofdstad wordt gehouden, zal bij de National Mall worden verreden en zal de grootsheid van onze geweldige stad laten zien”, schreef Trump.

Het exacte parcours moet in de komende weken nog verder worden bepaald. Het publiek krijgt gratis toegang.

