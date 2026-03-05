Deel dit: Share App Mail Tweet

F1-team Aston Martin kan bij start seizoen minder rondes rijden

Formule 1-coureurs Fernando ⁠Alonso en Lance Stroll van Aston Martin zijn bij de start van het seizoen “zwaar beperkt” door hun trillende auto’s. Ze vrezen blijvende zenuwschade op te lopen in hun vingers en zullen daardoor terughoudend zijn in het aantal rondjes dat ze achter elkaar rijden. Dat heeft teambaas Adrian Newey verteld tijdens de mediadag voor de eerste grand prix van het jaar in het Australische Melbourne.

De Honda-motor in de Aston Martin zorgt voor veel trillingen, die via het chassis bij onder meer het stuur terechtkomen. “Die trillingen zorgen voor een aantal problemen, zoals spiegels die eraf vallen en achterlichten die losraken. Maar veel problematischer zijn de trillingen bij de vingers van de coureurs”, zei Newey.

“Fernando heeft het gevoel dat hij niet meer dan 25 ronden achter elkaar kan rijden zonder het risico te lopen op blijvende zenuwschade in zijn handen, bij Lance is die grens bij 15 ronden bereikt. We zullen ons dus sterk moeten beperken in het aantal ronden dat we tijdens de race rijden totdat we de oorzaak van de trillingen onder controle hebben”, aldus de Britse teambaas.

Problemen aan de auto

Aston Martin, de nummer 7 van het afgelopen seizoen in het constructeurskampioenschap, kon tijdens de testdagen ook al veel minder kilometers maken door problemen aan de auto. Vervolgens werden er ingrepen gedaan om de trillingen bij de accu te verminderen, waarmee vooruitgang is geboekt. “Maar dat geldt niet voor de trillingen naar het chassis”, zei Newey.

Het Formule 1-seizoen begint zondag met de Grote Prijs van Australië. De race bestaat uit 58 rondes.

ANP