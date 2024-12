Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Wolff: schort bij Red Bull aan begeleiding Verstappen

Teambaas Toto Wolff van Mercedes heeft in de hoogoplopende ruzie tussen zijn pupil George Russell en Max Verstappen uitgehaald naar Christian Horner, de teambaas van Red Bull. Wolff verwijt Horner een gebrek aan begeleiding van Verstappen, die Russell na de Grote Prijs van Qatar van vorig weekend uitmaakte voor “leugenaar en matennaaier”.

“Als teambaas is het belangrijk sparringpartner te zijn van je coureurs en dat houdt in dat je moet uitleggen dat zaken soms genuanceerder liggen”, zei Wolff tegen Sky Sports bij de Grote Prijs van Abu Dhabi. “Iets is nooit 100 procent goed of fout. Er is altijd een andere kant en als je het op die manier bekijkt en aan je coureurs uitlegt, kom je tot de conclusie dat er aan beide kanten waarheid zit. Als je dat als teambaas niet doet, schiet je tekort in je rol.”

Verstappen moest zich in Qatar na de kwalificatie afgelopen zaterdag melden bij de stewards na klachten van Russell dat hij “onnodig te langzaam” had gereden. Hij zei na afloop alle respect voor Russell kwijt te zijn en was in Abu Dhabi nog steeds boos, “Ik had niet verwacht dat iemand zo doelbewust probeert een ander een straf aan te smeren en liegt over wat er is gebeurd.”

Gepest door Max

Russell nam in Abu Dhabi uitgebreid de tijd om te reageren op Verstappen en zijn woorden logen er niet om. “Mensen worden al jaren gepest door Max. Je kunt zijn rijvaardigheid niet in twijfel trekken, maar hij kan niet omgaan met tegenslag”, zei de Brit.

Wolff was op zijn beurt weer boos op Horner, die Russell “hysterisch” had genoemd. “Er is iets tussen George en Max en daar wil ik niet tussen zitten, maar als de andere teambaas dergelijke woorden gebruikt over mijn pupil, dan gaat hij wel een grens over. Zijn sterkste punt is zeker niet de intellectuele psychoanalyse.”

