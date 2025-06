Deel dit: Share App Mail Tweet

Mercedes-baas Wolff laakt ‘kinderachtig’ protest Red Bull

Teambaas Toto Wolff van het Formule 1-team Mercedes heeft de protestactie van Red Bull tegen George Russell na de Grote Prijs van Canada bekritiseerd. De Oostenrijker noemde ze bij Sky Sports “pietluttig en onbeduidend”.

Het team van Max Verstappen maakte na Russells zege in Montreal bezwaar tegen de manier van rijden van de Brit tijdens de safetycarperiode aan het einde van de race. Hij zou onverwacht hard hebben geremd, waardoor Verstappen hem voorbij reed en inhalen is verboden als de auto’s achter de safetycar rijden. Red Bull verweet Russell onsportief gedrag en een poging om de stewards een onderzoek te laten instellen naar de Nederlander. Verstappen heeft elf strafpunten op zijn racelicentie en kan zich geen fout permitteren, anders wordt hij voor een race geschorst.

Na urenlang beraad wezen de stewards de protesten van Red Bull af, waardoor Russell de zege behield. Terecht, vond Wolff. “Het was een gênante vertoning. Ik weet niet wat ze bedoelden met onsportief gedrag en ik weet ook niet waar ze mee bezig waren. De autosportbond FIA zou er eens naar moeten kijken, want het was zo vergezocht. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar ik ben er 100 procent zeker van dat het niet van Max kwam. Hij is een racer en zou niet protesteren tegen zoiets onbenulligs.”

ANP