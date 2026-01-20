Autovisie
Autovisie Autosport Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Formule 1-team Mercedes ziet topontwerper dit jaar vertrekken

epa07716927 British Formula One driver Lewis Hamilton of Mercedes AMG GP (R) celebrates winning the Formula One Grand Prix of Great Britain with John Owen (head of design at Mercedes AMG) and Finnish Formula One driver Valtteri Bottas of Mercedes AMG GP (L) at the Silverstone circuit, in Northamptonshire, Britain, 14 July 2019. EPA/GEOFF CADDICK
ANP / EPA / Geoff Caddick

Topontwerper John Owen verlaat in de loop van dit jaar het Formule 1-team van Mercedes. De 52-jarige Brit was sinds 2007 werkzaam voor het team.

Owen was tussen 2014 en 2021 betrokken bij de acht constructeurstitels op rij voor Mercedes. Vorig jaar eindigde het team als tweede in het constructeurskampioenschap, achter McLaren.

“We kunnen bevestigen dat John Owen heeft besloten dat dit het juiste moment is om een ​​pauze te nemen en dat hij later dit jaar het team verlaat, na de overdracht aan zijn opvolger”, verklaarde Mercedes.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.