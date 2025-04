Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen moet zege in Jeddah door tijdstraf aan Piastri laten

Een tijdstraf van vijf seconden heeft Max Verstappen de zege gekost in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull eindigde op het circuit van Jeddah als tweede achter Oscar Piastri. De Australiër van McLaren won al zijn derde Formule 1-race van dit seizoen.

Piastri nam de leiding in de WK-stand over van zijn Britse teamgenoot Lando Norris, die als vierde finishte in zijn McLaren. Verstappen behield de derde plek in het kampioenschap.

Verstappen kreeg zijn tegenslag te verwerken kort na de start. Hij vertrok van pole, maar Piastri was in zijn McLaren sneller weg en ging als eerste de bocht in. Verstappen stuurde echter brutaal zijn auto voor die van Piastri door de bocht af te snijden.

Tijdstraf

De Australiër eiste van de wedstrijdleiding dat Verstappen de eerste plek aan hem moest afstaan, maar de stewards besloten de Nederlander een tijdstraf te geven. Die incasseerde de Limburger bij zijn enige pitstop, waardoor hij achter Piastri terug op de baan keerde en hem niet meer wist in te halen. Het verschil op de meet was 2,8 seconden.

Charles Leclerc reed een sterke race in zijn Ferrari en eindigde als derde. De Brit George Russell moest in zijn Mercedes genoegen nemen met de vijfde plaats.

Auto zwaar beschadigd

De race in Jeddah draaide voor de Japanner Yuki Tsunoda op een grote mislukking uit. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull kwam kort na de start in aanraking met de Alpine van Pierre Gasly. Zijn auto was te zwaar gehavend om door te gaan.

Verstappen perste na het incident in bocht 1 alles uit zijn Red Bull op de snelle racebaan van Jeddah. Het kostte hem moeite, maar hij slaagde erin ronde na ronde Piastri achter zich te houden.

De jonge Australiër maakte na twintig van de vijftig ronden zijn eerste pitstop, Verstappen ging twee ronden later naar binnen. Hij moest vijf tellen wachten alvorens de banden mochten worden gewisseld. De Limburger keerde in vijfde positie terug op de baan en viel meteen Lewis Hamilton aan. Daarna moest hij op jacht naar Piastri, die zo’n vier seconden voor hem reed. De Nederlander probeerde van alles en wist in de laatste ronden wat van die achterstand af te snoepen, maar het was niet genoeg om Piastri nog te bedreigen.

ANP