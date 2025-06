Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zevende in kwalificatie in Oostenrijk, Norris op pole

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk is voor Formule 1-coureur Max Verstappen op een teleurstelling uitgelopen. De viervoudig wereldkampioen kwam in zijn Red Bull niet verder dan de zevende plaats.

McLaren-coureur Lando Norris vertrekt zondag in Spielberg vanaf poleposition. De Brit was ruim een halve seconde sneller dan de rest. Charles Leclerc klokte in zijn Ferrari de tweede tijd en Oscar Piastri, ploeggenoot van Norris, de derde. Piastri heeft in de WK-stand 22 punten voorsprong op Norris.

Verstappen, die in zijn laatste snelle rondje moest inhouden door een gele vlag, won al vijf keer op de Red Bull Ring. De laatste keer was in 2023. Vorig jaar ging de zege naar George Russell, die nu in de kwalificatie als vijfde eindigde.

Verstappen baalt

Voor Norris is het zijn derde poleposition dit jaar en zijn twaalfde totaal. Verstappen, die de vorige vier jaar in Oostenrijk pole behaalde, baalde vanuit zijn auto. “De auto is compleet onbestuurbaar. Het is nog erger dan voorheen. Ik weet niet wat ik moet zeggen”, riep hij.

Bij Viaplay herhaalde hij die woorden. “Het was niet fijn om te rijden. In de trainingen ging het nog wel, maar in de kwalificatie werkte echt niets. Ik kijk alleen naar de eerste plaats, daar sta ik dramatisch ver achter. De McLarens zijn nu van een ander niveau. Als de balans morgen tijdens de race hetzelfde is als in de kwalificatie, wordt het niet veel.”

