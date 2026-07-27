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Teambaas McLaren maakt excuses aan Sainz voor gedrag Piastri

Andrea Stella, teambaas van het Formule 1-team van McLaren, heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri zondag tijdens de Grote Prijs van Hongarije.

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De Spanjaard Sainz, die rijdt voor Williams, botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen en de leiding te behouden na zijn tweede pitstop. De verloren seconden stelden Piastri’s teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris in staat de leiding over te nemen toen hij enkele ronden later de pitstraat inreed na een cruciale voorsprong te hebben opgebouwd. Norris behaalde vervolgens de eerste overwinning van het Formule 1-seizoen voor McLaren. Piastri moest de race verlaten met een kapotte versnellingsbak, terwijl hij op de tweede plaats reed.

“Ik heb begrepen dat de blauwe waarschuwingspanelen niet werkten, dus misschien was het vandaag moeilijker dan normaal voor de achterblijvers om te zien wat er in hun spiegels gebeurde”, aldus Stella. “Carlos is een zeer eerlijke en correcte coureur. Dus ik weet zeker dat het absoluut niet opzettelijk was, maar wel jammer voor Oscar. Het is volkomen begrijpelijk dat wanneer je bijna de helft van de race aan de leiding rijdt en je dan ziet dat je de leiding verliest door een incident met een achterblijver, je even boos wordt en een opmerking maakt.”

Piastri, die Norris in de eerste ronde had ingehaald, liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. “Hij vocht in het achterveld met Fernando Alonso een duel uit alsof het om het wereldkampioenschap ging. Dat heeft me de leiding in de race gekost”, zei hij. “Hij is altijd nogal kritisch op anderen. Als je zoiets doet, denk ik dat je misschien eens in de spiegel moet kijken. Het kan me eigenlijk niet schelen of hij me niet zag. Het feit dat hij het niet wist, of dat niemand het hem vertelde, is onacceptabel.”

ANP