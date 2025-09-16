Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook komend jaar zes sprintraces in Formule 1, inclusief Zandvoort

Ook volgend jaar worden er in de Formule 1 zes sprintraces verreden. Bekend was al dat een daarvan voor het eerst in Zandvoort plaatsvindt, tijdens de laatste Dutch GP. De andere vijf vinden plaats tijdens de grands prix van China, Miami, Canada, Groot-Brittannië en Singapore, maakten organisator Formula 1 en autosportbond FIA bekend.

Behalve in Zandvoort wordt ook in Montreal (Canada) en Singapore voor het eerst een sprintrace gehouden. De eerste is half maart in Shanghai (China) bij het tweede grandprixweekend van het jaar.

“De sprintrace is sinds de introductie in 2021 steeds populairder geworden en heeft een steeds grotere positieve impact”, zegt Formule 1-topman Stefano Domenicali. “Met vier competitieve sessies in plaats van twee tijdens een normaal grandprixweekend bieden sprintraces meer actie voor onze fans, uitzendpartners en promotors, wat leidt tot een hogere opkomst en meer kijkers.”

De Formule 1 gaat volgend jaar een nieuw tijdperk in met ingrijpende regelwijzigingen. Het betekent veel extra werk voor de teams, maar dat weerhoudt de organisatie er niet van in 2027 mogelijk meer sprintraces toe te voegen aan de kalender en ook het format te wijzigen. Een verdubbeling wordt overwogen, met mogelijk een omgekeerde startopstelling en andere wijzigingen waarover teams, coureurs en andere belanghebbenden moeten worden gepolst. “We moeten de formats voor de komende jaren goed bespreken”, zei Domenicali onlangs tegen Italiaanse verslaggevers. “Iedereen wil meer sprintraces in plaats van de vrije training op vrijdag. Om ze elk weekend te houden, zoals bij de MotoGP, is een te grote stap, maar dat betekent niet dat we niet op zijn minst de weekenden anders kunnen inrichten.”

ANP