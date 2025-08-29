Deel dit: Share App Mail Tweet

Zandvoort biedt F1-fans met visuele beperking speciaal commentaar

Racefans met een visuele beperking kunnen de Formule 1 in Zandvoort vrijdag tijdens de vrije trainingen voor het eerst op speciale wijze volgen. Ze worden via de officiële app van de GP van speciaal commentaar voorzien. Dit past volgens een woordvoerder in het beleid van de organisatie om zoveel mogelijk toeschouwers te bedienen. De organisatie heeft geen idee hoeveel mensen van de dienst gebruik zullen maken.

Mensen met een visuele beperking kunnen tijdens het hele raceweekend vanaf iedere plek op het circuit van de dienst gebruikmaken. Speciale commentatoren doen op de momenten dat er iets op het circuit gebeurt via Dutch GP Radio verslag. Daarbij wordt op een beschrijvende manier duidelijk gemaakt wat er voor de toeschouwers te zien is. Dat zal op vrijdag tijdens de eerste vrije trainingen het geval zijn. De eerste vrije training begon om 12.30 uur.

Op Zandvoort is er al langer speciale aandacht voor toeschouwers met beperkingen. Zo is er een rolstoelplek met tweehonderd plaatsen. Ook is er vlak naast het circuit een prikkelarme ruimte waar mensen geen last hebben van het geluid.

Op vrijdag staan twee vrije trainingen op het programma, op zaterdag de derde vrije training en de kwalificatie en op zondag wordt vanaf 15.00 uur de race verreden. In 2026 vindt de voorlopig laatste GP van Zandvoort plaats.

ANP