Drie jaar celstraf na afpersing familie oud-coureur Schumacher

In de afpersingszaak van de familie van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher zijn alle drie de verdachten schuldig bevonden. Een man werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, zijn zoon kreeg een voorwaardelijke straf van zes maanden.

Een derde beklaagde, een voormalige beveiligingsmedewerker van de familie, kreeg een voorwaardelijke straf van twee jaar wegens medeplichtigheid.

De hoofdverdachte en zijn zoon bekenden in december al dat ze de familie van de legendarische oud-coureur hebben gechanteerd. De drie mannen beschikten over foto’s en video’s die van de voormalige wereldkampioen zijn gemaakt na zijn skiongeluk in 2013. Ze dreigden die online te zetten als de Schumachers niet 15 miljoen euro betaalden.

Schumacher liep door het ongeval ernstig hersenletsel op en lag ook lang in coma. De oud-coureur is sindsdien nooit meer in de openbaarheid geweest en zijn familie bewaakt zijn privacy strikt.

ANP