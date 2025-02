Deel dit: Share App Mail Tweet

Sainz rijdt eerste meters in Williams met ‘1000 nieuwe details’

Carlos Sainz heeft zijn eerste kilometers gereden in de nieuwe Formule 1-auto van Williams. De Spanjaard deed dat op het circuit van Silverstone kort na de presentatie van de auto. Sainz, winnaar van vier grands prix, is overgekomen van Ferrari en heeft een meerjarig contract getekend bij de Britse renstal.

“Deze auto borduurt in ontwerp verder op die van vorig jaar”, zei teambaas James Vowles bij de presentatie. “Het is altijd lastig om te voorspellen waar we dit jaar staan, want het veld zit redelijk dicht op elkaar. Ik ben trots op het werk dat deze winter is verricht. Als je de auto vergelijkt met die van vorig jaar, zijn er wel duizend kleine dingen veranderd”, aldus Vowles, die nog altijd de hoop koestert dat Williams het rijke verleden van het team gaat herbeleven. De successen van Williams zijn uit de vorige eeuw en omvatten 114 grand-prixzeges en zeven wereldtitels.

De onthulde auto was nog in een oude kleurstelling. Hoe de Williams er definitief uit komt te zien, wordt komende dinsdag duidelijk tijdens de eerste gezamenlijke presentatie van de Formule 1-teams in Londen. Zeker is dat de naam van titelsponsor Atlassian prominent op de auto zal staan. Het softwarebedrijf heeft een sponsordeal met Williams gesloten. De grootste in het 48-jarige bestaan van de renstal, meldde het team eerder deze week zonder een bedrag te noemen.

ANP