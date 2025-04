Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-team Haas haalt Japanner Hirakawa als reservecoureur

Het Formule 1-team Haas heeft Ryo Hirakawa binnengehaald als reservecoureur. De 31-jarige Japanner zal dit seizoen vier keer een vrije training voor zijn rekening nemen, te beginnen komende week voor de Grote Prijs van Bahrein. Dat meldde de Amerikaanse renstal maandag.

Hirakawa vervangt in Bahrein Ollie Bearman tijdens de eerste vrije training, waarna hij later dit jaar ook de plaats inneemt van de Brit in Mexico. Hij lost de Fransman Esteban Ocon af tijdens trainingen in Spanje en Abu Dhabi.

Hirakawa reed al in een Haas-auto in Abu Dhabi tijdens een test na het afgelopen seizoen. Hij maakte vorige week bij Alpine zijn debuut tijdens een vrije training als vervanger van Jack Doohan. De Japanner, die in 2022 met Toyota de 24 Uur van Le Mans won, was vorig jaar reserve bij McLaren.

ANP