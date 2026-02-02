Deel dit: Share App Mail Tweet

Russell negeert bookmakers en tipt Verstappen als titelfavoriet

De bookmakers tippen George Russell voor de titel in de Formule 1 dit jaar, maar de coureur van Mercedes wijst toch vooral naar Max Verstappen als belangrijkste gegadigde. “We weten dat Red Bull altijd een geweldige auto heeft en we weten natuurlijk hoe goed Max is. Ik denk dat hij dit jaar zeker mee zal strijden om de titel”, zei Russell bij de officiële presentatie van de W17, de Mercedes-auto waarin Russell en teamgenoot Kimi Antonelli dit jaar rijden.

De bookmakers baseren zich op de prestaties van Mercedes tijdens de besloten testdagen vorige week in Barcelona. Daarin testten de Formule 1-teams hun ingrijpend veranderde auto’s, die voorzien zijn van motoren die voor de helft elektrisch worden aangedreven. De auto’s zijn ook smaller, lichter en wendbaarder.

Mercedes oogde in Barcelona het sterkst. Russell en Antonelli werkten samen vijfhonderd rondjes af. “We hebben een zeer betrouwbare test gehad, maar we zullen moeten afwachten of de auto aan de verwachtingen voldoet”, aldus Russell.

Testraces

De Brit wuifde de voorspellingen van de gokkantoren weg. “Ik voel daar niets bij. Ik ben klaar om te strijden om de wereldtitel, maar dat zeg ik al langer. Het lijkt erop dat ook de andere motorfabrikanten goed werk hebben geleverd en Red Bull is altijd goed. Zelfs tijdens de jaren van dominantie van Mercedes was het hun motor die hen in de steek liet, niet hun auto.”

Teambaas Toto Wolff uitte zich eveneens voorzichtig. “Het is altijd fijn als je coureur de favoriet is bij de bookmakers, en Russell verdient het, want hij is een van de besten”, aldus de Oostenrijker. “Maar uiteindelijk wint de beste coureur met de beste auto, en we hebben nog niet bewezen dat we een pakket hebben dat goed genoeg is.”

Deze maand zijn er nog twee officiële driedaagse testraces. De eerste grand prix is op 8 maart in Australië.

ANP