Russell roept Norris en Verstappen op ‘minder kritisch’ te zijn

George Russell heeft zijn collega-coureurs in de Formule 1 opgeroepen wat minder kritisch te zijn over de nieuwe ingrijpende technische regels. “Iedereen is er als de kippen bij om dingen te bekritiseren, maar je moet het een kans geven”, zei de Brit van Mercedes na zijn zege in de openingsrace in Melbourne.

Russell doelde vooral op regerend wereldkampioen Lando Norris en viervoudig kampioen Max Verstappen, die weinig moeten hebben van de nieuwe motoren. Ze verafschuwen de batterij, die ze steeds moeten opladen door te remmen of de voet van het gaspedaal te halen. “We zijn van de beste auto’s ooit naar waarschijnlijk de slechtste auto’s ooit in de Formule 1 gegaan”, zei Norris.

“Als zij zouden hebben gewonnen, hadden ze vast wat anders gezegd”, reageerde Russell. “Vorig jaar hadden wij dezelfde motor als McLaren en deden zij het beter. Nu heeft McLaren dezelfde motor als wij en tot nu toe hebben wij het beter gedaan. Zo gaat dat nu eenmaal in de autosport.”

Verstappen herhaalde in Melbourne zijn kritiek dat het managen van de batterij niets met racen te maken heeft. De Nederlander zei ook te hopen dat de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA luisteren naar de coureurs. “We willen het beste voor de fans en de sport, dus we zijn niet zomaar kritisch. We willen dat het Formule 1 is, echte Formule 1 op steroïden. Dat was natuurlijk hier in Melbourne niet het geval”, aldus Verstappen.

ANP