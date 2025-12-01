Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull betuigt spijt en betreurt dreigementen aan Antonelli

Het Formule 1-team van Red Bull betuigt spijt voor de opmerkingen die door topadviseur Helmut Marko zijn gemaakt over Mercedes-rijder Kimi Antonelli na de door Max Verstappen gewonnen Grote Prijs van Qatar.

Volgens Marko liet Antonelli zich tegen het einde van de race opzettelijk inhalen door Lando Norris, om de kampioenschapsleider van McLaren extra punten te geven. Ook engineer Gianpiero Lambiase zou over de boordradio een soortgelijke insinuatie hebben gemaakt. Norris eindigde door die actie als vierde.

“Deze opmerkingen waren niet correct”, luidt een officiële verklaring van Red Bull. “Videobeelden bewijzen dat Antonelli tijdelijk de controle over zijn auto kwijt was en daardoor kreeg Norris de mogelijkheid hem in te halen. We betreuren het ten zeerste dat Kimi onlinebedreigingen heeft ontvangen.”

Slotrace

De Italiaan Antonelli zette zijn sociale kanalen op zwart omdat hij naar aanleiding van de opmerkingen uit het kamp van Red Bull doodsbedreigingen zou hebben gekregen.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes reageerde na de race in Qatar al furieus en noemde de aantijgingen complete onzin. “Hoe dom kun je zijn om zoiets te zeggen”, zei de Oostenrijker tegen aanwezige media. “Kimi vocht voor een mogelijke derde plaats in de race en Mercedes kan nog tweede worden in het constructeurskampioenschap. Waarom zouden wij ons dan bemoeien met de titelstrijd van de coureurs? Dan zie je echt spoken.”

De Formule 1 krijgt zijn ontknoping komende zondag in de slotrace in Abu Dhabi. Verstappen snoepte door zijn overwinning in Qatar weer punten af van zijn achterstand op Norris. Het verschil bedraagt 12 punten.

