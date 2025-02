Deel dit: Share App Mail Tweet

Rallyrijders komen in opstand tegen boetes voor vloeken

De rallyrijders uit het wereldkampioenschap zijn gezamenlijk in opstand gekomen tegen de hoge boetes die de internationale autosportfederatie FIA sinds kort oplegt voor grof taalgebruik. Ze veroordelen in een verklaring de strengere maatregelen en willen in een gesprek met voorzitter Mohammed Ben Sulayem een “urgente oplossing”.

De rallyrijders reageren met hun verklaring op de boete van 10.000 euro die de Franse Hyundai-coureur Adrien Fourmaux onlangs kreeg, omdat hij vloekte in een televisie-interview. Hij was de eerste coureur die slachtoffer werd van de aangescherpte internationale sportcode van de FIA. De straffen voor grof taalgebruik of beledigen variëren van boetes tot aftrek van punten en zelfs schorsingen. Voor Formule 1-coureurs zijn de bedragen van de boetes met vier vermenigvuldigd.

Ben Sulayem zorgde vorig jaar voor opwinding door het grove taalgebruik van de coureurs in de Formule 1 aan te pakken. Het stoorde hem dat het woord ‘fuck’ zo vaak viel. Een dag later werd Max Verstappen bestraft voor vloeken in de persconferentie van de FIA. De viervoudig wereldkampioen kreeg een taakstraf.

De rallyrijders vinden net als de coureurs uit de Formule 1 dat de boetes niet in verhouding staan tot de aard van het vergrijp. “Alledaags taalgebruik staat niet gelijk aan oprechte belediging of agressieve daad”, schrijven de coureurs. “Het gaat vaak om kleine en niet verkeerd bedoelde versprekingen. De boetes staan ook niet in verhouding met de gemiddelde inkomens van de rallyrijders.”

ANP