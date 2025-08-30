Deel dit: Share App Mail Tweet

Piastri verovert in McLaren poleposition in Dutch Grand Prix

Oscar Piastri heeft poleposition veroverd voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De kampioenschapsleider in de Formule 1 was in zijn McLaren de snelste in de kwalificatie. Hij troefde met een baanrecord van 1.08,662 teamgenoot Lando Norris af, die alle trainingen had gedomineerd. De Brit van McLaren zette de tweede tijd neer en start zondag naast Piastri op de voorste startrij.

Max Verstappen reed een nette derde tijd, goed voor een startplek op de tweede rij. De viervoudig wereldkampioen won in zijn carrière drie keer zijn thuisrace op Zandvoort. De Fransman Isack Hadjar van Racing Bulls verraste met de vierde tijd. George Russell reed de vijfde tijd in zijn Mercedes. Daarna kwamen de Ferrari’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Norris was eigenlijk de favoriet voor pole. Hij was steeds de snelste geweest in de trainingen, maar in de kwalificatie bleek zijn Australische teamgenoot de bochten nog net wat vloeiender te nemen. Piastri reed in de derde van de drie kwalificatiesessies zelfs de snelste ronde ooit op het circuit in de Noord-Hollandse duinen.

Krap circuit

Norris bleef steken op 0,012 seconde. Een miniem verschil, maar poleposition is een groot voordeel op het tamelijk krappe circuit van Zandvoort, waar inhalen behoorlijk moeilijk is. Norris won vorig jaar de race in Zandvoort en startte toen van pole. Verstappen startte ook steeds van pole in zijn drie triomftochten langs de oranjegekleurde tribunes.

De Dutch Grand Prix op zondag is de vijftiende van het seizoen. Piastri leidt het kampioenschap met 284 punten, 9 punten meer dan zijn teamgenoot Norris. Verstappen staat derde met 97 punten minder dan Piastri.

ANP