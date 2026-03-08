Autovisie
Piastri neemt schuld op zich voor crash vlak voor thuisrace

Oscar Piastri heeft de schuld op zich genomen voor zijn dramatische uitvalbeurt bij de Grote Prijs van Australië. De coureur van McLaren was op weg naar de grid voor de start, maar reed iets te wild door een bocht en crashte. Het massaal aanwezige publiek op Albert Park was getuige van de sof voor de populaire thuisrijder. “Dit is natuurlijk heel teleurstellend en zou niet mogen gebeuren, zeker niet tijdens mijn thuisrace”, vertelde hij aan verslaggevers ter plaatse. “We moeten bekijken wat er nu precies is gebeurd, maar ik denk dat ik iets te veel de kerbstones raakte. Het is voor een groot deel mijn eigen schuld.”

Piastri zag vervolgens vanaf de kant toe hoe teamgenoot Lando Norris als vijfde eindigde in de seizoensopener van de Formule 1. De Brit van McLaren reed voor het eerst met het startnummer 1 van de wereldkampioen.

De Grote Prijs van Australië wacht al sinds 1980 op een winnaar van eigen bodem. Alan Jones zegevierde in dat jaar, maar die race telde toen niet mee voor het wereldkampioenschap in de Formule 1.

