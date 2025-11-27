Autovisie
Piastri gelooft na mindere periode nog in wereldtitel Formule 1

McLaren's Australian driver Oscar Piastri talks to the meadia at the Lusail International Circuit ahead of the Formula One Qatar Grand Prix in Lusail on November 27, 2025. Andrej ISAKOVIC / AFP
ANP / AFP / Andrej Isakovic

Oscar Piastri gelooft nog altijd dat hij dit jaar wereldkampioen in de Formule 1 kan worden. “Er is nog steeds een kans, ook al heb ik wel wat geluk nodig. Maar het is in het verleden vaker gebeurd, dus het is niet onmogelijk”, zei de 24-jarige Australiër van McLaren bij een persmoment op het Lusail International Circuit.

Piastri leidde dit seizoen lang in het kampioenschap, maar hij is door mindere resultaten in de afgelopen races voorbijgestreefd door teamgenoot Lando Norris. Na zijn diskwalificatie na de GP van Las Vegas heeft hij in de WK-stand evenals Max Verstappen 24 punten minder dan Norris. “Zelfs als ik twee perfecte laatste weekenden heb, kan ik daar niet zomaar op vertrouwen. Alles moet mijn kant op vallen, daar ben ik me zeer van bewust”, aldus Piastri.

