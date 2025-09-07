Deel dit: Share App Mail Tweet

Piastri accepteert met tegenzin teamorder McLaren

Oscar Piastri accepteerde met tegenzin de teamorder van McLaren om tegen het einde van de Grote Prijs van Italië de tweede plaats terug te geven aan Lando Norris. De Australische kampioenschapsleider was dankzij een trage bandenwissel van zijn Britse teamgenoot opgeschoven naar de positie achter leider Max Verstappen. De teamleiding van McLaren vond dat Norris niet de dupe mocht zijn van een fout bij de monteurs en gaf Piastri de opdracht Norris voorbij te laten gaan.

“Een pitstop is ook onderdeel van het racen, dus ik vond het vreemd”, zei Piastri na afloop. “Maar ik heb het geaccepteerd. Tenslotte was Lando sneller in de race.”

Norris vond de teamorder op zijn plaats. “Er was gezegd dat we onze posities zouden behouden na de pitstop. Ik deed niks verkeerd in de pitstraat en heb gedaan wat ik kon. Dus ik vond het terecht dat ik de tweede plek terugkreeg.”

