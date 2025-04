Deel dit: Share App Mail Tweet

Horner prijst Verstappen om ‘perfecte race’

Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing bestempelde de race van Max Verstappen als “perfect”. “Verstappen maakte geen enkele fout, het was genoeg om te winnen”, zei Horner na afloop van de Grote Prijs van Japan tegen Viaplay.

Horner was ingenomen met de wijze waarop zijn team zich in Japan heeft gepresenteerd. Nadat de vrije trainingen van Verstappen op vrijdag nog moeizaam verliepen, was de Nederlandse coureur in zijn Red Bull de beste en de snelste. “Heel mooi hoe we het hebben omgedraaid. Je moet nooit opgeven. Dan is alles mogelijk”, aldus Horner.

De Japanner Yuki Tsunoda stelde voor eigen publiek met een twaalfde plaats enigszins teleur. Het leverde Red Bull Racing geen punten op in de strijd om de constructeurstitel.

ANP